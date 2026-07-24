Фігурантами є колишній начальник та його заступник одного з підрозділів станції “Харків-Пасажирський”.

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Двом колишнім посадовцям Укрзалізниці повідомили про підозру через забруднення земель із збитками державі майже 86 млн грн.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Підозру отримали колишній начальник та його заступник одного з підрозділів станції “Харків-Пасажирський”.

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Вони відповідали за поводження з відходами, санітарний стан території та утримання земель залізничного вузла. Упродовж лютого 2024-січня 2026 року підозрювані не забезпечили своєчасне вивезення побутових і будівельних відходів та належний контроль за станом земель.

Унаслідок цього поблизу вулиці Чоботарської у Харкові утворилося несанкціоноване сміттєзвалище площею 2700 кв. м на земельній ділянці, що перебуває у постійному користуванні Укрзалізниці.

За висновками комплексної судової інженерно-екологічної та економічної експертизи, державі завдано майже 86 млн грн збитків. Лабораторні дослідження також підтвердили погіршення екологічного стану ґрунтів та створення небезпеки для довкілля.

Колишнім посадовцям інкриміновано службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам, а також забруднення земель відходами внаслідок порушення спеціальних правил (ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 239 КК України).