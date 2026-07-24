Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Мадяр і море. Чому Азов опинився в центрі уваги Сил оборони
Мадяр і море. Чому Азов опинився в центрі уваги Сил оборони
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ГоловнаСуспільствоЖиття

Експосадовці Укрзалізниці отримали підозри у справі про несанкціоноване сміттєзвалище. Збитки склали 86 млн грн

Фігурантами є колишній начальник та його заступник одного з підрозділів станції “Харків-Пасажирський”.

Експосадовці Укрзалізниці отримали підозри у справі про несанкціоноване сміттєзвалище. Збитки склали 86 млн грн
Площа сміттєзвалища склала 2700 кв. м

Двом колишнім посадовцям Укрзалізниці повідомили про підозру через забруднення земель із збитками державі майже 86 млн грн.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Підозру отримали колишній начальник та його заступник одного з підрозділів станції “Харків-Пасажирський”.

Реклама

Вони відповідали за поводження з відходами, санітарний стан території та утримання земель залізничного вузла. Упродовж лютого 2024-січня 2026 року підозрювані не забезпечили своєчасне вивезення побутових і будівельних відходів та належний контроль за станом земель.

Унаслідок цього поблизу вулиці Чоботарської у Харкові утворилося несанкціоноване сміттєзвалище площею 2700 кв. м на земельній ділянці, що перебуває у постійному користуванні Укрзалізниці.

За висновками комплексної судової інженерно-екологічної та економічної експертизи, державі завдано майже 86 млн грн збитків. Лабораторні дослідження також підтвердили погіршення екологічного стану ґрунтів та створення небезпеки для довкілля.

Колишнім посадовцям інкриміновано службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам, а також забруднення земель відходами внаслідок порушення спеціальних правил (ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 239 КК України).

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies