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Росіяни атакували портову інфраструктуру Миколаївщини

Пошкоджено два цивільні судна.

Росіяни атакували портову інфраструктуру Миколаївщини
Фото: grivna.ua

24 липня вдень російські військові атакували ударним безпілотником портову інфраструктуру Миколаївської області. Унаслідок удару пошкоджені два цивільні судна.

Про це повідомляє в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

За його словами, удар був спрямований по портовій інфраструктурі Миколаївського району.

"Сьогодні вдень ворог атакував ударними БпЛА типу Shahed портову інфраструктуру Миколаївського району. Внаслідок атаки пошкоджено два цивільні судна. Постраждалих немає", – зазначив Решетілов.

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