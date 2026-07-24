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Вночі біля берегів Румунії було пошкоджене судно, що перевозило вугілля із США до України

Ушкодження могли бути спричинені морським дронаомабо вибухом морською міною.

Вночі біля берегів Румунії було пошкоджене судно, що перевозило вугілля із США до України
Пошкоджене судно біля Румунії
Фото: Департамент НС Румунії

У ніч з 23 на 24 липня у Чорному морі у виключній економічній зоні Румунії було пошкоджене судно, що перевозить вугілля із США до України. 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Департаменту із надзвичайних ситуацій Румунії.

Румунську владу повідомили про інцидент через Центр координації морських рятувальних операцій (MRCC) Військово-морського управління Румунії. Судно Christiana йшло під ліберійським прапором з Норфолка (Сполучені Штати Америки) до України. Інцидент стався приблизно за 22 морські милі на південний схід від міста Сфинту-Георге.

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Екстрений виклик передали через міжнародний морський канал. Екіпаж повідомив про пошкодження судна та звернувся за підтримкою. На той час була інформація, що існує ризик евакуації людей.

Після отримання запиту задіяли спеціальні механізми реагування. Центр координації морських рятувальних операцій скоординував допомогу, а судна SAR APOLLO та SAR ARTEMIS Румунського агентства з рятування життя на морі (ARSVOM) були спрямовані до місця інциденту. Водночас гелікоптер Інспекції загальної авіації Міністерства внутрішніх справ здійснював аерофотозйомку для оцінки ситуації на місці.

Капітан судна повідомив, що постраждалих немає, і екіпаж більше не вимагає евакуації. Судно також може продовжити свій шлях до берега, щоб провести технічні перевірки та усунути пошкодження.

За попередніми оцінками, пошкодження могли бути спричинені впливом морського безпілотника або вибухом морської міни.

Румунська влада стежить за розвитком ситуації та підтримує оперативну співпрацю між усіма структурами, відповідальними на місцях, щоб надати необхідну підтримку та вжити відповідних заходів.

  • Це вже не перший такий інцидент біля Румунії.
  • Декілька днів назад газовоз LPG Gas Lisbon, що йшов під прапором Ліберії, зазнав удару за межами територіальних вод Румунії, приблизно за 20 морських миль від румунського узбережжя. Поранені троє моряків. 
  • Росія посилила атаки на кораблі у Чорному морі. За останній місяць, із 20 червня до 20 липня, армія РФ атакувала 28 цивільних торговельних суден у портах "Великої Одеси".
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