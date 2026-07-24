Reuters: президент Бангладеш йде у відставку через імовірне повернення Шейх Хасіни

Президент подасть заяву одразу після повернення спікера парламенту Хафіза Уддіна Ахмада з Таїланду в п'ятницю.

Президент Бангладеш Мохаммед Шахабуддін, колишній союзник усуненої з посади прем'єр-міністерки Шейх Хасіни, подасть у відставку в п'ятницю, не завершивши свій п'ятирічний термін.

Про це повідомив Reuters його речник. Це сталося за кілька днів після того, як Хасіна заявила про намір повернутися з вигнання, щоб добровільно здатися владі після обвинувального вироку суду.

Відставка Шахабуддіна, який є главою держави та верховним головнокомандувачем збройних сил, означатиме, що за п'ять місяців до запланованого повернення Хасіни вона не матиме союзників у вищому керівництві країни. Її партія «Авамі Ліг» заборонена, а після студентського повстання 2024 року, яке призвело до повалення її уряду, багато партійних лідерів та активістів були ув'язнені або переховуються.

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Речник президента не пояснив причин відставки. Водночас три джерела, обізнані із ситуацією, повідомили Reuters, що уряд вимагав від нього скласти повноваження через його багаторічні зв'язки з Хасіною після того, як вона оголосила про намір повернутися до Бангладеш.

Очікується, що її повернення стане серйозним випробуванням для уряду, який намагається стабілізувати ситуацію в країні.

Представники прем'єр-міністра Таріка Рахмана поки не прокоментували ситуацію.

«Відповідно до Конституції, відставка президента набуває чинності після подання підписаної заяви спікеру парламенту», – заявив прессекретар президента Сарвар Алам.

За його словами, президент подасть заяву одразу після повернення спікера парламенту Хафіза Уддіна Ахмада з Таїланду в п'ятницю. Після набуття чинності відставкою Конституція Бангладеш автоматично покладає виконання обов'язків президента на спікера парламенту до обрання нового глави держави.

У листопаді минулого року трибунал у справах про воєнні злочини заочно засудив Шейх Хасіну до смертної кари, визнавши її винною у наказі силовикам придушити студентське повстання 2024 року. За даними ООН, тоді загинули майже 1 400 людей. Хасіна, яка втекла із країни, заперечує всі звинувачення.

Заява про її намір повернутися з Індії посилила суспільний тиск на уряд Таріка Рахмана з вимогою усунути з державних посад останніх політичних союзників колишньої прем'єрки.

Посада президента Бангладеш переважно є церемоніальною, тоді як виконавча влада належить прем'єр-міністру та уряду.

Втім, після повалення уряду Хасіни в серпні 2024 року й її втечі до Нью-Делі роль президента набула більшої ваги, оскільки країна залишилася без інших обраних керівників.

76-річний Шахабуддін був обраний президентом у 2023 році як кандидат від партії «Авамі Ліг», яка нині заборонена.