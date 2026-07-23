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мітинг проти відставки Михайла Федорова на площі Франка в Києві

У Києві та регіонах України сьомий день тривають протести проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Про це пише Суспільне.

У Києві зібралося близько 500 людей.

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Фото: Суспільне/Лілія Гончарук Мітинг проти відставки Федорова, Київ

Протестувальники заявляють, що їхня вимога щодо відставки Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ була почута, але вони вимагають повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Фото: Суспільне Львів/Ірина Грицан Мітинг проти відставки Федорова у Львові

Люди також вийшли на мітинги і у Кропивницькому, Миколаєві, Дніпрі, Львові, Ужгороді та інших містах.

Фото: Суспільне Кропивницький Учасники акції проти відставки Федорова

Акції протесту в Києві та інших містах тривають з 16 липня. Їх спричинило рішення президента звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони після семи місяців роботи.

Спершу, за інформацією джерел LB та інших медіа, на посаду міністра оборони розглядали Ігоря Клименка, який очолював МВС. На тлі протестів Клименка на посаду в МО так і не подали. Президент вирішив, що виконуватиме обов'язки міністра оборони генерал, керівник ЦСО «Альфа» СБУ Євгеній Хмара. Хмара керував СБУ в статусі в.о., а минулого тижня уряд його призначив виконувачем обов'язків міністра оборони. Для повноцінного призначення йому знадобиться звільнення з військової служби.