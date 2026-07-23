У Києві та регіонах України сьомий день тривають протести проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони.
Про це пише Суспільне.
У Києві зібралося близько 500 людей.
Протестувальники заявляють, що їхня вимога щодо відставки Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ була почута, але вони вимагають повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони.
Люди також вийшли на мітинги і у Кропивницькому, Миколаєві, Дніпрі, Львові, Ужгороді та інших містах.
- Акції протесту в Києві та інших містах тривають з 16 липня. Їх спричинило рішення президента звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони після семи місяців роботи.
- Спершу, за інформацією джерел LB та інших медіа, на посаду міністра оборони розглядали Ігоря Клименка, який очолював МВС. На тлі протестів Клименка на посаду в МО так і не подали. Президент вирішив, що виконуватиме обов'язки міністра оборони генерал, керівник ЦСО «Альфа» СБУ Євгеній Хмара. Хмара керував СБУ в статусі в.о., а минулого тижня уряд його призначив виконувачем обов'язків міністра оборони. Для повноцінного призначення йому знадобиться звільнення з військової служби.
- Володимир Зеленський провів із Федоровим декілька розмов та запропонував йому "достойну позицію" у владі. Проте Федоров це не коментував і відповідного рішення поки немає.