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В Києві та інших містах сьомий день поспіль тривають протести після відставки Михайла Федорова

Учасники вимагають повернути Федорова на посаду міністра оборони України.

В Києві та інших містах сьомий день поспіль тривають протести після відставки Михайла Федорова
мітинг проти відставки Михайла Федорова на площі Франка в Києві
Фото: Зоряна Стельмах

У Києві та регіонах України сьомий день тривають протести проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Про це пише Суспільне.

У Києві зібралося близько 500 людей.

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Мітинг проти відставки Федорова, Київ
Фото: Суспільне/Лілія Гончарук
Мітинг проти відставки Федорова, Київ

Протестувальники заявляють, що їхня вимога щодо відставки Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ була почута, але вони вимагають повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Мітинг проти відставки Федорова у Львові
Фото: Суспільне Львів/Ірина Грицан
Мітинг проти відставки Федорова у Львові

Люди також вийшли на мітинги і у Кропивницькому, Миколаєві, Дніпрі, Львові, Ужгороді та інших містах.

Учасники акції проти відставки Федорова
Фото: Суспільне Кропивницький
Учасники акції проти відставки Федорова

  • Акції протесту в Києві та інших містах тривають з 16 липня. Їх спричинило рішення президента звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони після семи місяців роботи.
  • Спершу, за інформацією джерел LB та інших медіа, на посаду міністра оборони розглядали Ігоря Клименка, який очолював МВС. На тлі протестів Клименка на посаду в МО так і не подали. Президент вирішив, що виконуватиме обов'язки міністра оборони генерал, керівник ЦСО «Альфа» СБУ Євгеній Хмара. Хмара керував СБУ в статусі в.о., а минулого тижня уряд його призначив виконувачем обов'язків міністра оборони. Для повноцінного призначення йому знадобиться звільнення з військової служби.
  • Володимир Зеленський провів із Федоровим декілька розмов та запропонував йому "достойну позицію" у владі. Проте Федоров це не коментував і відповідного рішення поки немає.
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