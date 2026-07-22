На Кирилівському озері в Києві виявили нові витоки нафтопродуктів після ворожої атаки

На озері Кирилівське, в Києві, виявили нові витоки нафтопродуктів після ліквідації забруднення внаслідок ракетно-дронової атаки на Київ в ніч на 2 липня.
Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Столичного округу.
Під час огляду виявлено незначні нові витоки нафтопродуктів, а також встановили факт ймовірного забруднення прибережної захисної смуги озера Кирилівське.
У зоні встановлених абсорбувальних бонів загальною протяжністю 200 м провели відбір проб ґрунту.
Встановлено площу забрудненої прибережної захисної смуги загальною площею – 5107,7 м².
Держінспектори склали акти відбору проб води та ґрунтів. За результатами проведених інструментально-лабораторних досліджень Інспекція здійснить розрахунок розміру шкоди, завданої довкіллю внаслідок збройної агресії РФ.
- 17 липня ДСНС завершили роботи зі збору нафтопродуктів з поверхні водойми на озері Кирилівське завершено.
- Забруднення стались внаслідок російського ворожого обстрілу столиці в ніч проти 2 липня.
- Після влучань пально-мастильні матеріали потрапили до акваторії озера Кирилівського в Оболонському районі столиці. Забруднено було близько 20 600 кв. м водної поверхні.
- Протягом 16 днів рятувальники зі всієї України безперервно працювали. На водоймі встановлювали скімерні системи, бонові загородження постійної плавучості та сорбувальні бонові загородження.З поверхні озера зібрали та вилучили 317 куб. м забруднювальної речовини.