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На Кирилівському озері в Києві виявили нові витоки нафтопродуктів після ворожої атаки

Екологи також встановили факт ймовірного забруднення прибережної захисної смуги озера.

На Кирилівському озері в Києві виявили нові витоки нафтопродуктів після ворожої атаки
Кирилівське озеро в Києві
Фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу в Facebook

 На озері Кирилівське, в Києві, виявили нові витоки нафтопродуктів після ліквідації забруднення внаслідок ракетно-дронової атаки на Київ в ніч на 2 липня.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Столичного округу.

Під час огляду виявлено незначні нові витоки нафтопродуктів, а також встановили факт ймовірного забруднення прибережної захисної смуги озера Кирилівське.

У зоні встановлених абсорбувальних бонів загальною протяжністю 200 м провели відбір проб ґрунту.

Встановлено площу забрудненої прибережної захисної смуги загальною площею – 5107,7 м².

Держінспектори склали акти відбору проб води та ґрунтів. За результатами проведених інструментально-лабораторних досліджень Інспекція здійснить розрахунок розміру шкоди, завданої довкіллю внаслідок збройної агресії РФ.

  • Забруднення стались внаслідок російського ворожого обстрілу столиці в ніч проти 2 липня.
  • Після влучань пально-мастильні матеріали потрапили до акваторії озера Кирилівського в Оболонському районі столиці. Забруднено було близько 20 600 кв. м водної поверхні.
  • Протягом 16 днів рятувальники зі всієї України безперервно працювали. На водоймі встановлювали скімерні системи, бонові загородження постійної плавучості та сорбувальні бонові загородження.З поверхні озера зібрали та вилучили 317 куб. м забруднювальної речовини. 
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