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Сподівалась "загубитися" у місті: СБУ затримала у Києві ексзаступницю мера окупованого Алчевська

У Києві фігурантка працювала у центрі соцобслуговування.

Сподівалась "загубитися" у місті: СБУ затримала у Києві ексзаступницю мера окупованого Алчевська
СБУ затримала у Києві ексзаступницю мера окупованого Алчевська
Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки затримала у Києві ексзаступницю голови окупаційної адміністрації Алчевська т.о. Луганщини. Після переїзду до столиці фігурантка сподівалась "загубитися" у місті як працівниця центру соціального обслуговування.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Відомо, що фігурантка у 2014 році входила до складу забороненої Партії регіонів і очолювала міський відділ освіти в Алчевську.

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Після окупації громади вона пішла на співпрацю з рашистами, які згодом призначили її "віцемером" тимчасово окупованого міста.

На цій "посаді" фігурантка виконувала доручення Кремля щодо примусового отримання місцевими жителями паспортів РФ та нав'язування їм російського громадянства.

Також вона примушувала вчителів захоплених шкіл співпрацювати з окупаційною адміністрацією РФ та переводити навчальний процес на "стандарти" країни-агресора.

Напередодні повномасштабної війни зловмисниця виїхала з Алчевська через особистий конфлікт з новим "мером" захопленої громади.

Згодом вона прибула до Києва і оселилася поблизу своїх дітей. У подальшому фігурантка приховала факти своєї співпраці з окупантами, щоб влаштуватися у територіальний центр соцобслуговування.

Під час обшуків за місцями роботи і проживання затриманої виявлено комп’ютерну техніку і смартфони із доказами співпраці з ворогом.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Фігурантці загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

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