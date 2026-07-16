У Києві двом посадовцям КП «Київпастранс» та директору приватного підприємства повідомили про підозру у справі про закупівлю трамвайних рейок за завищеними цінами. За даними слідства, через цю схему столичний бюджет зазнав збитків на 9,6 млн грн.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, упродовж квітня 2024 року – березня 2025 року відокремлений підрозділ «Служба колії» КП «Київпастранс» закуповував рейки у заздалегідь визначеного постачальника. Слідство вважає, що тендерну документацію підготували таким чином, щоб вона відповідала продукції конкретного виробника, що фактично обмежило конкуренцію.

За результатами проведених експертиз встановлено, що внаслідок закупівель за завищеними цінами бюджету Києва було завдано збитків на 9,6 млн грн.

Посадовцю «Київпастрансу», який укладав договори, інкримінують розтрату бюджетних коштів, посадовиці, відповідальній за моніторинг цін, – пособництво у розтраті. Директору підприємства-постачальника повідомили про підозру у заволодінні бюджетними коштами.