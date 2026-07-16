Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
ГоловнаКиїв

Двох посадовців КП «Київпастранс» підозрюють у переплаті 9,6 млн грн на закупівлі трамвайних рейок

Досудове розслідування триває.

Двох посадовців КП «Київпастранс» підозрюють у переплаті 9,6 млн грн на закупівлі трамвайних рейок
ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

У Києві двом посадовцям КП «Київпастранс» та директору приватного підприємства повідомили про підозру у справі про закупівлю трамвайних рейок за завищеними цінами. За даними слідства, через цю схему столичний бюджет зазнав збитків на 9,6 млн грн.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, упродовж квітня 2024 року – березня 2025 року відокремлений підрозділ «Служба колії» КП «Київпастранс» закуповував рейки у заздалегідь визначеного постачальника. Слідство вважає, що тендерну документацію підготували таким чином, щоб вона відповідала продукції конкретного виробника, що фактично обмежило конкуренцію.

За результатами проведених експертиз встановлено, що внаслідок закупівель за завищеними цінами бюджету Києва було завдано збитків на 9,6 млн грн.

Посадовцю «Київпастрансу», який укладав договори, інкримінують розтрату бюджетних коштів, посадовиці, відповідальній за моніторинг цін, – пособництво у розтраті. Директору підприємства-постачальника повідомили про підозру у заволодінні бюджетними коштами.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies