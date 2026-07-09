Рятувальники продовжують ліквідовувати забруднення Кирилівського озера після російського обстрілу Києва

У Києві на Кирилівському озері вже тиждень триває ліквідація масштабного забруднення, яке спричинив російський обстріл у ніч на 2 липня.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві.
Рятувальники щодня встановлюють загородження і збирають нафтопродукти, щоб зменшити шкоду для екосистеми й зупинити поширення речовини.
На сьогодні надзвичайники вже використали понад 700 метрів сорбувальних бонів, з яких 200 метрів встановили за останню добу. Крім того, фахівці змонтували 550 метрів бонових загороджень постійної плавучості, а для очищення води запустили сім скімерних установок.
Загалом за шість днів робіт із поверхні озера вдалося зібрати 224 кубічні метри забруднюючої речовини, зокрема, 25 кубометрів 9 липня. Усі зібрані нафтопродукти фахівці транспортують для подальшої утилізації.
- Через російський обстріл Києва понад 350 тонн нафтопродуктів і паливної емульсії потрапили до Кирилівського озера.
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