До ліквідації наслідків атаки у Києві та області залучили роботизовану техніку та авіацію

До ліквідації наслідків російської нічної атаки у Києві та області залучили роботизовану техніку та авіацію. Зробили це через небезпеку для рятувальників. На місцях працюють кінологічні розрахунки та піротехніки.

Як розповів глава МВС Ігор Клименко, вже вдалося врятувати 64 людини.

У Києві значно пошкоджено близько 30 житлових будинків. У Подільському районі ракетний удар зруйнував частину під’їзду. Там 5 людей загинули, понад 30 - постраждали. У Дарницькому районі ракета влучила у двір між будинками. Тут атака забрала життя 6 жителів. Серед 28 врятованих людей - двоє 4-річних дітей. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Складна ситуація на Київщині, де внаслідок обстрілу станом на ранок загинули 3 людей. У Вишневому через загрозу повторної детонації розпочали евакуацію жителів із небезпечної території. Вже тимчасово евакуювали більше 500 людей до завершення робіт з ліквідації. Також проводять обстеження пошкоджених приватних будинків, аби не пропустити жодного постраждалого.

Загалом російський удар по Києву та області вже забрав життя 14 людей. Ідентифікація осіб загиблих триває. Ще майже 60 жителів отримали поранення, серед них - 5 дітей.

У Дарницькому та Подільському районах столиці розпочали роботу мобільні сервісні центри МВС - потерпілі зможуть безкоштовно відновити втрачені документи або вибракувати знищені обстрілом автомобілі.