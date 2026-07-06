Внаслідок атаки є поранені й загиблий в Київській області (доповнено)

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У Київській області є постраждалі внаслідок російської атаки 6 липня. Поранені 10 людей, одна людина убита.

Про це повідомив голова ОВА Микола Калашник. Він закликав перебувати в укриттях до відбою.

«Наразі масована комбінована атака ворога триває. Прошу кожного: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою. Бережіть себе та своїх близьких», – сказав він.

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Після 4:40 ранку Калашник навів оновлені дані про наслідки російського удару. Загинула одна людина, кількість поранених зросла з трьох до десяти.

«Ще 10 жителів області отримали травми. Шестеро постраждалих із осколковими пораненнями та переломами кінцівок госпіталізовані до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається», – сказав він.

Окрім Бучанського, постраждали Броварський та Вишгородський райони.

«Пошкоджені приватні будинки, підприємства та інші об'єкти цивільної інфраструктури. На місцях працюють усі оперативні служби, триває ліквідація наслідків обстрілів», – додав Калашник.