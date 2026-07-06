Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Військова розвідка Швеції: загроза з боку Росії збережеться й після Путіна
Військова розвідка Швеції: загроза з боку Росії збережеться й після Путіна
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок атаки є поранені й загиблий в Київській області (доповнено)

Потерпілих довелося госпіталізувати. 

Внаслідок атаки є поранені й загиблий в Київській області (доповнено)
Микола Калашник
Фото: Дарницька РДА/Facebook

У Київській області є постраждалі внаслідок російської атаки 6 липня. Поранені 10 людей, одна людина убита. 

Про це повідомив голова ОВА Микола Калашник. Він закликав перебувати в укриттях до відбою. 

«Наразі масована комбінована атака ворога триває. Прошу кожного: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою. Бережіть себе та своїх близьких», – сказав він. 

Реклама

Після 4:40 ранку Калашник навів оновлені дані про наслідки російського удару. Загинула одна людина, кількість поранених зросла з трьох до десяти. 

«Ще 10 жителів області отримали травми. Шестеро постраждалих із осколковими пораненнями та переломами кінцівок госпіталізовані до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається», – сказав він.  

Окрім Бучанського, постраждали Броварський та Вишгородський райони. 

«Пошкоджені приватні будинки, підприємства та інші об'єкти цивільної інфраструктури. На місцях працюють усі оперативні служби, триває ліквідація наслідків обстрілів», – додав Калашник. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies