Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу площею 130 га у Чорнобильській зоні

Рятувальники продовжують ліквідовувати масштабні лісові пожежі в Чорнобильській зоні відчуження. Вранці їм вдалося загасити загоряння на одній із ділянок площею 130 гектарів. Роботи тривають ще на трьох осередках, один із яких уже локалізовано.
Про це повідомили у ДСНС України.
У ДСНС зазначили, що ситуація перебуває під контролем, а радіаційний фон залишається в межах норми.
До ліквідації пожежі залучені підрозділи рятувальників із різних регіонів України. Щодня вони працюють в умовах високої температури, щоб не допустити подальшого поширення вогню та зберегти природні екосистеми.
Ліквідацію пожежі ускладнює відсутність достатньої кількості джерел водопостачання поблизу осередків займання. Через це воду доводиться доставляти на значні відстані, що сповільнює роботу рятувальників.
Важливу роль у гасінні відіграє важка інженерна техніка ДСНС. За її допомогою прокладають під'їзні шляхи до осередків пожежі та створюють мінералізовані смуги, які стримують поширення полум'я.
У ДСНС підкреслили, що кожен локалізований осередок є результатом напруженої та небезпечної роботи рятувальників, які продовжують боротьбу зі стихією.