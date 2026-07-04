Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу площею 130 га у Чорнобильській зоні

Гасіння пожеж тривають ще на трьох осередках, один із яких уже локалізовано.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Рятувальники продовжують ліквідовувати масштабні лісові пожежі в Чорнобильській зоні відчуження. Вранці їм вдалося загасити загоряння на одній із ділянок площею 130 гектарів. Роботи тривають ще на трьох осередках, один із яких уже локалізовано.

Про це повідомили у ДСНС України.

У ДСНС зазначили, що ситуація перебуває під контролем, а радіаційний фон залишається в межах норми.

Реклама

До ліквідації пожежі залучені підрозділи рятувальників із різних регіонів України. Щодня вони працюють в умовах високої температури, щоб не допустити подальшого поширення вогню та зберегти природні екосистеми.

Фото: ДСН Київщини

Ліквідацію пожежі ускладнює відсутність достатньої кількості джерел водопостачання поблизу осередків займання. Через це воду доводиться доставляти на значні відстані, що сповільнює роботу рятувальників.

Фото: ДСНС Київщини

Важливу роль у гасінні відіграє важка інженерна техніка ДСНС. За її допомогою прокладають під'їзні шляхи до осередків пожежі та створюють мінералізовані смуги, які стримують поширення полум'я.

Фото: ДСНС Київщини

У ДСНС підкреслили, що кожен локалізований осередок є результатом напруженої та небезпечної роботи рятувальників, які продовжують боротьбу зі стихією.