У Чорнобильській зоні відчуження зафіксували вогняний смерч, який виник через поєднання сильного вітру, пилу і полум'я.
Про це повідомило Державне агентство України з управління зоною відчуження.
Попри надзвичайно складні погодні і природні умови, ліквідація вогню триває.
Поширення пожежі безперервно стримують рятувальники Київщини, а також працівники «Північної Пущі» і Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.
- У Чорнобильській зоні відчуження станом на 13:00 3 липня зафіксували чотири осередки займання. Водночас пожежі не впливають на радіаційну ситуацію в Києві, інших регіонах України та сусідніх державах, запевнили у ДАЗВ.