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У Чорнобильській зоні зафіксували вогняний смерч

Він виник через поєднання сильного вітру, пилу і полум'я.

У Чорнобильській зоні зафіксували вогняний смерч
пожежа у зоні відчуження
Фото: ДАЗВ

У Чорнобильській зоні відчуження зафіксували вогняний смерч, який виник через поєднання сильного вітру, пилу і полум'я. 

Про це повідомило Державне агентство України з управління зоною відчуження.

Попри надзвичайно складні погодні і природні умови, ліквідація вогню триває.

Поширення пожежі безперервно стримують рятувальники Київщини, а також працівники «Північної Пущі» і Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

  • У Чорнобильській зоні відчуження станом на 13:00 3 липня зафіксували чотири осередки займання. Водночас пожежі не впливають на радіаційну ситуацію в Києві, інших регіонах України та сусідніх державах, запевнили у ДАЗВ.
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