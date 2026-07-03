Він виник через поєднання сильного вітру, пилу і полум'я.

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У Чорнобильській зоні відчуження зафіксували вогняний смерч, який виник через поєднання сильного вітру, пилу і полум'я.

Про це повідомило Державне агентство України з управління зоною відчуження.

Попри надзвичайно складні погодні і природні умови, ліквідація вогню триває.

Поширення пожежі безперервно стримують рятувальники Київщини, а також працівники «Північної Пущі» і Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.