У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 30 жертв, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 30 жертв, майже 100 поранених (оновлено)
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ГоловнаСуспільствоЖиття

Україна запропонувала Польщі пакет антикризових кроків, – Сибіга

Очільник МЗС під час переговорів з польським колегою підтвердив, що вибір українськими військовими назви підрозділу не мав антипольського мотиву.

Україна запропонувала Польщі пакет антикризових кроків, – Сибіга
Фото: МЗС

Україна запропонувала Польщі пакет антикризових кроків, зокрема консультації між МЗС, зустріч істориків та залучення релігійних лідерів до двостороннього діалогу.

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга під час переговорів з польським колегою Радославом Сікорським у Варшаві.

Сибіга під час переговорів також підтвердив, що вибір українськими військовими назви підрозділу не мав антипольського мотиву.

Окрім того, за його словами, Україна продовжить видавати дозволи на проведення польською стороною пошукових ексгумаційних робіт.

“У 2022 році Польща першою простягнула Україні руку допомоги. Ми пам’ятаємо цю безпрецедентну підтримку, високо цінуємо її та завжди будемо вдячні”, – сказав український міністр.

Читайте такожПольща замість передачі Україні винищувачів МіГ-29 поступово виведе їх з експлуатації

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies