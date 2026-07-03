Україна запропонувала Польщі пакет антикризових кроків, зокрема консультації між МЗС, зустріч істориків та залучення релігійних лідерів до двостороннього діалогу.
Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга під час переговорів з польським колегою Радославом Сікорським у Варшаві.
Сибіга під час переговорів також підтвердив, що вибір українськими військовими назви підрозділу не мав антипольського мотиву.
Окрім того, за його словами, Україна продовжить видавати дозволи на проведення польською стороною пошукових ексгумаційних робіт.
“У 2022 році Польща першою простягнула Україні руку допомоги. Ми пам’ятаємо цю безпрецедентну підтримку, високо цінуємо її та завжди будемо вдячні”, – сказав український міністр.
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