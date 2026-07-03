На Чернігівщині вчетверте оголосили тендер на шкільні автобуси, бо виробники ігнорують конкурс

Цього року держава виділила майже 45 мільйонів гривень на закупівлю 14 шкільних автобусів для області.

Чернігівська ОВА вже вчетверте оголосила торги на закупівлю шкільних автобусів для громад області.

Як повідомив керівник ОВА В’ячеслав Чаус, попередні три спроби провалилися, оскільки жоден із виробників, включно з відомим місцевим бізнесом, не взяв участь у тендері.

Очільник області назвав таку ситуацію дивною і зазначив, що аналіз закупівель в інших регіонах показав тотожність цін — Чернігівщина пропонує аналогічну гідну вартість, і в інших областях такі тендери успішно відбулися.

Чаус зауважив, що не хотів би вірити у змову виробників, яка може стати предметом перевірки правоохоронних органів чи Антимонопольного комітету, проте інших пояснень наразі немає.

Цього року держава виділила майже 45 мільйонів гривень на закупівлю 14 шкільних автобусів для Чернігівської області. Ще понад 12,5 мільйонів гривень дофінансували самі громади, додали в ОВА.

Загалом на закупівлю транспорту зібрали понад 57,5 мільйонів гривень.