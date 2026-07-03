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Уряд визначив особливості наступного навчального року

Старт – 1 вересня, фініш – за рішенням закладів освіти.

Уряд визначив особливості наступного навчального року
Фото: Микола Дзюба

Уряд затвердив тривалість і особливості проведення навчального року 2026-2027 у закладах середньої освіти в умовах воєнного стану. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

«Він розпочнеться традиційно — 1 вересня. Обласні та Київська міська військові адміністрації разом із засновниками закладів освіти визначатимуть, як розпочнеться навчальний рік у кожній громаді, зважаючи на безпекову ситуацію в регіоні», — повідомила очільниця уряду.

Вона зазначила, що це дасть змогу громадам гнучко організовувати освітній процес відповідно до безпекових умов, водночас забезпечуючи безперервність навчання00.

Навчальний рік триватиме до 30 червня 2027 року, однак фактичну дату завершення навчальних занять, проведення останнього дзвоника та тривалість літніх канікул ухвалюватимуть самі заклади освіти. 

Їх визначатиме педагогічна рада з урахуванням безпекової ситуації та потреб учасників освітнього процесу. Через це дати завершення навчання та канікул можуть відрізнятися в різних школах.

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