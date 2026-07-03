Правоохоронці встановили особу російського злочинця, причетного до вбивства цивільного у Бучі

6 березня 2022 року російські військовослужбовці відкрили вогонь по цивільному автомобілю “Honda CR-V”, чоловік загинув на місці.

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Фото: ГУР Міноборони

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України встановили особу ще одного російського воєнного злочинця, причетного до умисного вбивства цивільного мешканця під час тимчасової окупації міста Буча Київської області.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Мінобори.

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6 березня 2022 року російські військовослужбовці відкрили вогонь по цивільному автомобілю “Honda CR-V”, який рухався вулицею Левка Лук'яненка в Бучі. За кермом перебував місцевий житель 1960 року народження, який не брав участі в бойових діях, не мав зброї та не становив жодної загрози для окупантів.

Російські військові без попередження здійснили щонайменше 10 пострілів на ураження. Від отриманих множинних вогнепальних поранень чоловік загинув на місці.

“Вбивство цивільного є грубим порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни, Додаткового протоколу до Женевських конвенцій та Римського статуту Міжнародного кримінального суду”, – зазначили у розвідці.

ГУР опублікував персональні дані російського воєнного злочинця: