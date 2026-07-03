Крім глави району, поранення отримали ще 3 чиновники: директор управління господарського обслуговування, начальник управління культури та спеціаліст відділу цивільної оборони та надзвичайних ситуацій.

На Курщині на міні підірвалось авто з чиновниками

У центрі міста Рильськ підірвалася на міні машина зі співробітниками адміністрації, повідомляють російські медіа та місцевий губернатор.

У автомобілі перебували глава Рильського району Володимир Ковальчук, який отримав мінно-вибухову травму і поранення ніг, а також директор управління господарського обслуговування Сергій Бесєдін — у нього поранення живота та пошкодження від уламків.

За словами губернатора Курської області Олександра Хінштейна, міна спрацювала дистанційно. Ще двоє людей, які стояли на ганку будівлі поряд, отримали травми від вибухової хвилі — це начальник управління культури та спеціаліст відділу цивільної оборони та надзвичайних ситуацій.