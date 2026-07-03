Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 30 жертв, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 30 жертв, майже 100 поранених (оновлено)
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
ГоловнаСуспільствоВійна

На Курщині на міні підірвалось авто з чиновниками. Серед поранених – глава Рильского району

Крім глави району, поранення отримали ще 3 чиновники: директор управління господарського обслуговування, начальник управління культури та спеціаліст відділу цивільної оборони та надзвичайних ситуацій.

На Курщині на міні підірвалось авто з чиновниками. Серед поранених – глава Рильского району
На Курщині на міні підірвалось авто з чиновниками
Фото: ТГ-канал місцевого губернатора

У центрі міста Рильськ підірвалася на міні машина зі співробітниками адміністрації, повідомляють російські медіа та місцевий губернатор. 

У автомобілі перебували глава Рильського району Володимир Ковальчук, який отримав мінно-вибухову травму і поранення ніг, а також директор управління господарського обслуговування Сергій Бесєдін — у нього поранення живота та пошкодження від уламків.

За словами губернатора Курської області Олександра Хінштейна, міна спрацювала дистанційно. Ще двоє людей, які стояли на ганку будівлі поряд, отримали травми від вибухової хвилі — це начальник управління культури та спеціаліст відділу цивільної оборони та надзвичайних ситуацій.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies