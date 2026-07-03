Росіяни вбили за добу 4 мешканців Донеччини, поранили 13

За минулу добу росіяни вбили та поранили мешканців Донецької області.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За 2 липня росіяни вбили чотирьох жителів Донеччини: двох у Слов'янську, по одній у Дружківці та Олександрівці.
Ще 13 людей в області за добу дістали поранення: Слов'янськ – 2, Олександрівка – 6, Дружківка – 3, Святогорівка – 1 і Адамівка – 1.
З початку вторгнення росіяни вбили у регіоні 4143 людей і поранили 9768. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.