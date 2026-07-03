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​Вчора на Харківщині через обстріли загинув 76-річний чоловік, постраждалих – 16

Серед постраждалих є четверо дітей.

​Вчора на Харківщині через обстріли загинув 76-річний чоловік, постраждалих – 16
Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 27 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 16 людей, серед них – четверо дітей.

Як розповів у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, у сел. Шевченкове загинув 76-річний чоловік, постраждали чоловіки 52, 41 і 70 років та жінки 47 і 52 років. В Харкові постраждали 37-річний чоловік, 36-річна жінка і 7-річна дівчинка. 

В м. Лозова постраждали жінки 27 і 58 років, 30-річний чоловік та дівчатка 1, 6 і 10 років, а у с. Вільхуватка зазнала поранень 63-річна жінка. На дорозі між с. Жуків Яр і сел. Великий Бурлук постраждала 68-річна жінка.

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Також медики надали допомогу 52-річному чоловіку, який 30 червня постраждав внаслідок обстрілу в с. Новоолександрівка Вовчанської громади. 

Ворог атакував БпЛА Київський і Салтівський райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 2 КАБ;
  • 10 БпЛА типу «Молнія»;
  • 9 fpv-дронів;
  • 25 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджено житловий будинок, АЗС, автомобіль;

У Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки у с. Кленове, доми у с. Світличне, с. Іванівка, с. Улянівка та с. Клинова-Новоселівка, цивільне підприємство, магазини у Богодухові та с. Максимівна, ангар (с. Сінне), склад (сел. Золочів), приватний будинок, господарчі споруди у с. Клинова-Новоселівка. 

У Куп’янському районі пошкоджено приватні будинки, господарчу споруду (сел. Шевченкове та с. Троїцьке), зерносховище (с. Нова Олександрівка), автомобіль (с. Анищине).

У Харківському районі пошкоджено 3 приватні будинки (с. Селекційне, с. Прудянка, сел. Слатине).

У Лозівському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство (сел. Близнюки), 2 приватні будинки та автомобілі (м. Лозова).

У Чугуївському районі пошкоджено АЗС (сел. Печеніги).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 192 людини. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 43 725 людей.

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