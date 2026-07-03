За добу після удару по Києву невідомою залишається доля 3 людей

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Вранці 3 липня кількість жертв російського удару по Києву, завданого вчора вночі, зросла до 30. Під завалами житлового будинку рятувальники знайшли тіла ще трьох убитих.

Невідомою залишається доля ще трьох киян. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Наразі не виходять на звʼязок ще 3 людини, їх доля залишається невідомою. Пошуки продовжуються», – сказав він.

За інформацією мера Віталія Кличка, не вдалося знайти батьків 10-річного пораненого хлопчика і дівчинку 15 років.