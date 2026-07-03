За добу після удару по Києву невідомою залишається доля 3 людей

Вранці 3 липня кількість жертв російського удару по Києву, завданого вчора вночі, зросла до 30. Під завалами житлового будинку рятувальники знайшли тіла ще трьох убитих.
Невідомою залишається доля ще трьох киян. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
«Наразі не виходять на звʼязок ще 3 людини, їх доля залишається невідомою. Пошуки продовжуються», – сказав він.
За інформацією мера Віталія Кличка, не вдалося знайти батьків 10-річного пораненого хлопчика і дівчинку 15 років.
- У ніч на 2 липня Росія провела масовану комбіновану атаку, основним напрямком удару був Київ. Ворог завдав численних ушкоджень цивільним об'єктам, зокрема – десяткам житлових будинків. Постраждали Нова пошта, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, склад із книгами видавництва, офіс магазину побутової техніки, готелі й ще велика кількість інших цивільних будівель.
- У Дарницькому районі ворог дощенту зруйнував частину багатоповерхівки. Саме там загинула більшість жертв. Загалом по місту не менше 30 людей убиті і ще близько 100 поранені.