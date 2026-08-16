Безпрограшна серія Анни Музичук: проміжні підсумки Кубка Кернса

Як це було – в огляді на LB.ua.

Ми уже зазначали, що українка грає дуже надійно і дуже нечасто програє. На жаль, її виграші теж трапляються зрідка, але йдеться, звісно, лише про турніри з дуже рівним складом. Ось і цього разу львів'янка зіграла перші п'ять зустрічей унічию.

У Сент-Луїсі, який називають шаховою столицею США, зіграно понад половину партій одразу на двох елітних турнірах – жіночому Кубку Кернса та чоловічому Кубку Сінкфілда. Цьогоріч їх уперше проводять паралельно, тож шаховим уболівальникам доводиться важко, бо стежити треба одразу за обома турнірами. Українським шанувальникам у цьому аспекті легше, бо їх першочергово цікавить виступ нашої Анни Музичук.

Китаянка йде попереду, а ексчемпіонка світу – на дні

У першому турі Анна Музичук грала з Бібісарою Ассаубаєвою з Казахстану. У дебюті українка, можна сказати, виявила надмірну повагу до суперниці. Можливо, їй варто було зіграти трохи активніше, та ризикувати на старті львів'янці не хотілося. Утім, і Бібісара відповіла тією ж монетою. Тому обидві вони грали доволі обережно, й не дивно, що партія закінчилася внічию.

Фото: FIDE Анна Музичук (ліворуч) під час гри

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А от три зустрічі пройшли результативно. Китаянка Тань Чжун'ї обіграла Карісу Йіп (США), інша «господарка» турніру Еліс Лі взяла гору над Олександрою Костенюк зі Швейцарії, а офіційна претендентка на корону Рамешбабу Вайшалі (Індія), яка у квітні виграла турнір претенденток і має зіграти матч за титул проти чинної чемпіонки світу Цзюй Веньцзюнь, білими поступилася співвітчизниці Дів'ї Дешмух.

У другому раунді Анна чорними оборонялася проти Ставрули Цолакіду (Греція). Особливих проблем це їй не принесло, але й обіграти грецьку шахістку не вдалося – теж досить спокійна нічия. А от Лі чорними доволі несподівано взяла гору над Дешмух. Тань обіграла досвідчену Хампі Конеру з Індії, а Йіп переграла Костенюк.

Фото: FIDE Українська шахістка Анна Музичук (праворуч)

Третьою суперницею українки була Тань, яка перебуває в чудовій формі. Львів'янка білими розіграла варіант Алапіна в сицилійському захисті, проте переваги цей варіант білим не приніс. Тань теж не пробувала перехопити ініціативу, а грала дуже спокійно. І хоча суперниці змагалися до голих королів, які лишилися на дошці на сімдесятому ході, погодитися на нічию вони могли ще ходів на 25 раніше… А єдиною результативною партією став черговий програш Костенюк.

Четвертий тур став бенефісом білих фігур. Відмінну партію видала Цолакіду, яка переконливо переграла Лі. Під загрозою невідворотного мату американка здалася на двадцять дев'ятому ході. Не йде гра в ексчемпіонки світу Костенюк – вона якось безпорадно поступилася Ассаубаєвій. А Тань дуже тонко переграла Рамешбабу: її ферзь та дві тури рознесли позицію чорних. Мало не сталося й четвертої результативної партії. Йіп і Дешмух билися 68 ходів, і американка мала всі підстави святкувати перемогу, але серйозна помилка на п'ятдесят сьомому ході залишила її ні з чим.

Фото: FIDE Українська шахістка Анна Музичук роздумує над ходом

А що ж Музичук? У захисті Німцовича вона досить спокійно чорними зрівняла гру проти Конеру. І вже невдовзі з'ясувалося, що і ця партія нашої шахістки закінчиться нічиєю.

У п'ятому раунді найцікавішою стала партія між Лі та Тань. Китаянка ледь не позбулася одноосібного лідерства. Юна американка вже в дебюті захопила ініціативу, а в певний момент білі взагалі могли форсовано перемогти. Для цього треба було зробити «тихий» хід королем. Замість цього Лі зіграла пішаком на іншому фланзі, й це дозволило винахідливій Тань причалити до мирної гавані.

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Так само завершилися й решта чотирьох партій, зокрема Музичук (білими) проти Йіп. У сицилійському захисті в українки виникла трохи краща позиція, але досить нервовий дванадцятий хід пішаком одразу змінив ситуацію на трохи гіршу. Проте Анна без проблем зіграла внічию.

Фото: FIDE Анна Музичук на Гран-прі

Свої перші пів очка здобула Костенюк, хоча вона будь-що намагалася обіграти білими Цолакіду. Проте грецька шахістка досить упевнено відстоялася.

Отож, за чотири тури до кінця ситуація така: Тань – 4, Лі, Ассаубаєва, Цолакіду, Дешмух – по 3, Музичук та Йіп – по 2,5, Конеру – 2, Вайшалі – 1,5, Костенюк – 0,5 очка.

Сьогодні, 16 серпня, після вихідного дня стартує шостий тур. Музичук білими гратиме з Вайшалі – тією самою претенденткою на корону.

Лідер із США й слабкий виступ претендента на шахову корону

У чоловіків після п'ятого туру лідерство захопив американець Уеслі Со – 3,5 очка. На пів очка відстають його земляк Фабіано Каруана, француз Максим Ваш'є-Лаграв, індієць Прагнанандха Рамешбабу та німець Вінсент Кеймер. Ще двоє американців, Левон Аронян і Сем Севіан, мають по 2,5 пункта, Джавохір Сіндаров – 2, Аніш Гірі – 1,5, а замикає таблицю Йорден ван Форест – 1 очко.

Фото: EPA/UPG Уеслі Со під час шахової партії

Найкраще почувається Со. Він не програв жодної партії, обіграв Каруану чорними й тримає лідерство від третього туру. Показово, що сам він про потенційну перемогу не говорить, фокусуючись на глобальніших цілях.

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Найдраматичніша ситуація у Ваш'є-Лаграва. Француз грає, ніде правди діти, сильно, але очки здобути не може. У п'ятому турі він довів партію до виграного ендшпіля проти ван Фореста й міг наздогнати лідера, але випустив перемогу. Як потім сам зауважив, розгубився через велику варіативність можливих продовжень у грі. Сьогодні він грає зі Со й уже визнав, що без перемоги в цій партії про одноосібне перше місце йому можна не мріяти.

Фото: EPA/UPG Фабіано Каруана

А от кому справді не йде, то це Ароняну, Гірі та ван Форесту. Аронян після яскравого старту зупинився, Гірі за п'ять турів не виграв жодної партії, а ван Форест програв уже чотири з п'яти, тому знаходиться на дні таблиці.

Фото: FIDE Джавохір Сіндаров

Окремий сюжет – невдалий виступ Сіндарова. Узбек виграв турнір претендентів 2026 року з рекордними для сучасної історії 10 очками з 14 і має зіграти матч за корону з чемпіоном світу Доммараджу Гукешем. У Сент-Луїсі натомість він набрав лише 2 очка з 5 і йде восьмим. Потрібно надолужувати.