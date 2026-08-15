Дві міжнародні спортивні федерації скасували обмеження для російських спортсменів

Ідеться про Міжнародну автомобільну федерацію та Міжнародну федерацію стрільби з лука.

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Ще дві міжнародні спортивні федерації скасували обмеження для представників Росії і Білорусі.

Відповідні рішення ухвалили Міжнародна автомобільна федерація (FIA) та Міжнародна федерація стрільби з лука (World Archery).

Всесвітня рада автоспорту дозволила російським та білоруським спортсменам використовувати національні прапори та гімни під час змагань. Відтак для представників обох країн скасовано нейтральний статус. Водночас проведення офіційних змагань FIA на території Росії, Білорусі та країн, які підтримують агресорів, залишається забороненим.

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Виконком World Archery також ухвалив рішення повністю зняти обмеження з російських спортсменів і команд на турнірах під егідою федерації.

Водночас це рішення не означає автоматичного допуску росіян до всіх європейських змагань. Турніри на континенті проводить World Archery Europe, яка має власні правила та може зберігати чинні обмеження.

У World Archery заявили про "прихильність до підтримки української спільноти у стрільбі з лука та всіх, хто постраждав від війни, що триває".

Раніше обмеження щодо білоруських спортсменів у стрільбі з лука були скасовані окремим рішенням.