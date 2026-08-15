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Путін заявив про плани РФ та КНДР спільно будувати "справедливий і демократичний" світопорядок

Путін назвав відносини з Пхеньяном "безпрецедентно високим рівнем" стратегічного партнерства.

Путін заявив про плани РФ та КНДР спільно будувати "справедливий і демократичний" світопорядок
Фото: EPA/UPG

Російський диктатор Владімір Путін заявив про намір РФ та Північної Кореї й надалі тісно співпрацювати над формуванням "більш справедливого та демократичного світового порядку". 

Про це йдеться у його привітанні лідеру КНДР Кім Чен Ину з Днем визволення Кореї, пише KCNA.

Путін заявив, що відносини між Росією та КНДР нібито досягли «безпрецедентно високого рівня» всебічного стратегічного партнерства.

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За його словами, Москва та Пхеньян активно співпрацюють у різних сферах і нібито спільно працюють над забезпеченням регіональної безпеки та стабільності.

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"Переконаний, що ми, як і раніше, проводитимемо конструктивні спільні заходи з актуальних двосторонніх та міжнародних питань заради благополуччя народів Росії та КНДР, а також заради встановлення більш справедливого та справді демократичного світового порядку", – заявив Путін.

Глава Кремля також пов’язав сучасні відносини Москви та Пхеньяна з подіями 1945 року. Він заявив, що традиції співпраці між країнами нібито були започатковані під час боротьби проти японського колоніального правління.

Путін назвав їх основою для розвитку дружніх і добросусідських відносин між Росією та КНДР.

Водночас російський лідер побажав Кім Чен Ину "успіхів та міцного здоров’я".

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