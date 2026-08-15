Трамп пообіцяв оголосити Ормузьку протоку територією США

Це станеться після того, як він "завершить завдання поразки Ірану".

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Президент США Дональд Трамп на мітингу на підтримку республіканських кандидатів у Конгрес заявив, що Ормузька протока стане територією Сполучених Штатів.

Як пише CNN, оголосити про суверенітет Вашингтона над водною артерією глава держави має намір після того, як "завершить завдання поразки Ірану", що має статися "досить скоро".

Трамп продовжує наголошувати на тому, що США контролюють протоку, яку він пропонував свого часу перейменувати на "протоку Америки". При цьому судноплавство в регіоні наразі перебуває на мінімальному рівні за останні три місяці.

Проголошення Ормузької протоки територією США вимагатиме постійної дислокації там американських військ - що суперечить заявам Трампа, що військові невдовзі повернуться з Близького Сходу додому.

Зараз в Ормузі фіксується величезна нафтова пляма, розмір якої перевищує територію 40 тисяч футбольних полів.