У США збільшують виробництво компонентів для ракет ППО

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Міністерство оборони США оголосило про угоди з американськими компаніями Boeing та RTX щодо збільшення виробництва ключових компонентів для ракет ППО.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Йдеться про компоненти для Standard Missile-3 Block IB (SM-3 IB) та для Standard Missile-3 Block IIA (SM-3 IIA).

Обидві угоди посилять виробництво серії критично важливих корабельних перехоплювачів класу "повітря-земля", які є основою системи протиракетної оборони Aegis та формують основу морської протиракетної оборони США в країні та за кордоном.

"Виробництво SM-3 Block IIA та Block IB, основ протиракетної оборони США, прискориться завдяки цим новим структурам, а виробництво компонентів буде здійснюватися компанією Boeing. Це безпосередньо прискорює процес переходу від заводського цеху до флоту", - зазначили в Пентагоні.