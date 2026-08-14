У США збільшують виробництво компонентів для ракет ППО

Міністерство оборони США оголосило про угоди з американськими компаніями Boeing та RTX щодо збільшення виробництва ключових компонентів для ракет ППО.
Про це йдеться на сайті Пентагону.
Йдеться про компоненти для Standard Missile-3 Block IB (SM-3 IB) та для Standard Missile-3 Block IIA (SM-3 IIA).
Обидві угоди посилять виробництво серії критично важливих корабельних перехоплювачів класу "повітря-земля", які є основою системи протиракетної оборони Aegis та формують основу морської протиракетної оборони США в країні та за кордоном.
"Виробництво SM-3 Block IIA та Block IB, основ протиракетної оборони США, прискориться завдяки цим новим структурам, а виробництво компонентів буде здійснюватися компанією Boeing. Це безпосередньо прискорює процес переходу від заводського цеху до флоту", - зазначили в Пентагоні.
- Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ, відповідно до якого імпорт безпілотників та їхніх компонентів до країни відтепер супроводжуватиметься 100% митним тарифом. Як пише сайт Білого дому, таким чином глава держави має намір ліквідувати загрозу для національної безпеки США, пов'язану з надмірною залежністю від іноземних поставок.