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Reuters: У Британії зафіксували рекордну кількість лісових пожеж

Кількість лісових пожеж в Англії та Уельсі вже перевищила попередній максимум.

Reuters: У Британії зафіксували рекордну кількість лісових пожеж
Лісові пожежі у Британії
Фото: EPA/UPG

Кількість лісових пожеж у Великій Британії цього року досягла рекордного рівня. Пожежні служби попереджають, що ситуація може погіршуватися через тривалу спеку та суху погоду.

Про це повідомляє Reuters.

Голова Національної ради керівників пожежних служб Великої Британії Філ Гарріган заявив, що кількість пожеж в Англії та Уельсі вже значно перевищила попередній максимум 2025 року.

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"Ми значно перевершили показники попереднього максимуму 2025 року", – сказав Гарріган.

Він не уточнив актуальну кількість пожеж, однак зазначив, що нинішній рік, ймовірно, стане рекордним не лише за їхньою кількістю, а й за масштабом перевищення попередніх показників.

За словами Гаррігана, пожежонебезпечний сезон може тривати до листопада.

"Зараз лише середина серпня, а сезон лісових пожеж, здається, триватиме аж до листопада. Тож ми очікуємо, що це буде не просто рекордний рік, а й значне збільшення кількості лісових пожеж, які траплялися раніше", – додав він.

Напередодні вогонь у деяких районах перекинувся із сухих полів на житлові будинки. Пожежні служби заявляють, що змушені працювати в умовах зростання ризиків та навантаження на рятувальників.

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