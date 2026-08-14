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Нова Зеландія приєдналася до Коаліції за повернення українських дітей

МЗС України подякувало за рішення і висловило сподівання, що це посилить тиск на Росію. 

Нова Зеландія приєдналася до Коаліції за повернення українських дітей
Фото: з відкритих джерел

Нова Зеландія приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Вона стане 51-ю її учасницею. 

Лист із повідомленням про приєднання надіслав міністр закордонних справ країни Вінстон Петерс, повідомив у X очільник українського МЗС Андрій Сибіга. Участь Нової Зеландії посилить спільні міжнародні зусилля з повернення українських дітей, незаконно депортованих і силою вивезених до Росії, вважає він.

«З кожною новою країною, яка приєднується, міжнародний тиск на Росію зростає, а нашу колективну вимогу стає важче ігнорувати – українські діти мусять повернутися додому», – прокоментував в.о. міністра.

Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей співочолюють Канада та Україна. Від початку її учасницями були 38 країн, Євросоюз і Рада Європи.

Точна кількість вкрадених українських дітей невідома, але, за попередньою оцінкою, їх не менше 19 000. Повернути додому поки що вдалося приблизно 2000 українців. Росія заохочує всиновлювати вивезених дітей, ускладнюючи їх подальший розшук. 

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