​Cибіга про 340 тисяч євро від Естонії: гроші допоможуть підготуватись до зими

Напередодні про виділення допомоги повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Естонія надасть Україні додаткові 340 тисяч євро для підготовки до наступної зими. Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга у соцмережі X.

За його словами, кошти допоможуть Україні підготуватися до опалювального сезону на тлі російських атак на енергетичну інфраструктуру.

"Росія продовжує свої навмисні атаки на енергетичну інфраструктуру України, прагнучи залишити мільйони українців без тепла та електроенергії, коли настане зима", – пояснив Сибіга.

Урядовець подякував Естонії за підтримку та назвав її прикладом справжньої дружби й лідерства.

Thank you, dear @Tsahkna, for Estonia’s unwavering solidarity and for providing an additional €340,000 to help Ukraine prepare for another wartime winter.



Russia continues its deliberate attacks on Ukraine’s energy infrastructure, seeking to leave millions of Ukrainians without… https://t.co/AtrANHd1Bb — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 12, 2026