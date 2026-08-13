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​Cибіга про 340 тисяч євро від Естонії: гроші допоможуть підготуватись до зими

Напередодні про виділення допомоги повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

​Cибіга про 340 тисяч євро від Естонії: гроші допоможуть підготуватись до зими
Андрій Сибіга
Фото: Зоряна Стельмах

Естонія надасть Україні додаткові 340 тисяч євро для підготовки до наступної зими. Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга у соцмережі X.

За його словами, кошти допоможуть Україні підготуватися до опалювального сезону на тлі російських атак на енергетичну інфраструктуру. 

"Росія продовжує свої навмисні атаки на енергетичну інфраструктуру України, прагнучи залишити мільйони українців без тепла та електроенергії, коли настане зима", – пояснив Сибіга.

Урядовець подякував Естонії за підтримку та назвав її прикладом справжньої дружби й лідерства. 

  • Напередодні про виділення додаткової допомоги повідомило МЗС Естонії. Кошти спрямують через партнерські неурядові організації. Допомога буде зосереджена на прифронтових районах, де потреби населення є найбільш нагальними. Зокрема, допомогу отримають українські родини, внутрішньо переміщені особи та рятувальники.
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