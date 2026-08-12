Естонія виділила Україні 340 тисяч євро на підготовку до зими

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Естонія надасть Україні 340 тисяч євро допомоги для підготовки до чергового зимового періоду.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Естонії.

"Естонія продовжує підтримувати Україну в підготовці до чергової важкої зими, а Міністерство закордонних справ Естонії надає підтримку у розмірі 340 000 євро", ідеться у повідомленні.

Кошти спрямують через партнерські неурядові організації. Допомога буде зосереджена на прифронтових районах, де потреби населення є найбільш нагальними.

Зокрема, допомогу отримають українські родини, внутрішньо переміщені особи та рятувальники.