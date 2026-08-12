Естонія виділила Україні 340 тисяч євро на підготовку до зими

Естонія надасть Україні 340 тисяч євро допомоги для підготовки до чергового зимового періоду.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ Естонії.
"Естонія продовжує підтримувати Україну в підготовці до чергової важкої зими, а Міністерство закордонних справ Естонії надає підтримку у розмірі 340 000 євро", ідеться у повідомленні.
Кошти спрямують через партнерські неурядові організації. Допомога буде зосереджена на прифронтових районах, де потреби населення є найбільш нагальними.
Зокрема, допомогу отримають українські родини, внутрішньо переміщені особи та рятувальники.
- У липні Фонд підтримки енергетики України отримав 180 млн євро грантових внесків від Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії. Кошти спрямують на закупівлю обладнання для відновлення та посилення енергетичної інфраструктури України.