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В Естонії розвалилась парламентська коаліція: до виборів 7 місяців

Вихід двох депутатів зі своїх фракцій залишив вже колишню більшість без потрібних голосів.

В Естонії розвалилась парламентська коаліція: до виборів 7 місяців
Парламент Естонії
Фото: Twitter/Kaja Kallas

В естонському парламенті Рійгікогу коаліція Партії реформ та Eesti 200 втратила більшість через демарш двох депутатів.

Як пише ERR, лави політсил залишили Кальов Стойческу і Мееліса Кійлі. Таким чином у 101-місному законодавчому органі партії, які формували уряд, відтепер мають разом лише 50 портфелів, чого не достатньо для ухвалення рішень.

У керівництві коаліції до останнього спростовували намір колег вийти з її складу, а після того, як це сталося, назвали події у парламенті великою несподіванкою. Натомість в опозиції переконані, що до виборів, які мають відбутися через 7 місяців, перебіжчиків стане ще більше через низькі рейтинги керівних партій.

Обирати новий склад парламенту естонці будуть 7 березня 2027 року. До того часу владі та опозиції у Рійгікогу доведеться домовлятися та шукати компроміси.

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