В Іспанії спалахнули ще три масштабні лісові пожежі

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Гасіння лісової пожежі в провінції Кастельйон, Іспанія, 27 липня 2026 року.

На півдні та в центрі Іспанії рятувальники продовжують боротися з трьома великими лісовими пожежами.

Ситуацію ускладнюють сильний мінливий вітер, спека та важкодоступний гірський рельєф, передає Euronews.

Через загрозу поширення вогню влада оголосила евакуацію муніципалітету Ель-Мадроньйо з населенням близько 300 осіб. Загальна кількість евакуйованих із небезпечних районів уже сягнула 800 людей.

Рятувальники працювали протягом усієї ночі, створюючи мінералізовані смуги і здійснюючи контрольований підпал сухостою, проте складні погодні умови уповільнюють ліквідацію пожеж.

Окрім південного заходу, пожежні бригади гасять осередки займання в провінціях Кастельйон і Сеговія. Усім трьом пожежам присвоїли другий рівень небезпеки.