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В Іспанії спалахнули ще три масштабні лісові пожежі

Складні погодні умови уповільнюють ліквідацію пожеж.

В Іспанії спалахнули ще три масштабні лісові пожежі
Гасіння лісової пожежі в провінції Кастельйон, Іспанія, 27 липня 2026 року.
Фото: EPA/UPG

На півдні та в центрі Іспанії рятувальники продовжують боротися з трьома великими лісовими пожежами. 

Ситуацію ускладнюють сильний мінливий вітер, спека та важкодоступний гірський рельєф, передає Euronews.

Через загрозу поширення вогню влада оголосила евакуацію муніципалітету Ель-Мадроньйо з населенням близько 300 осіб. Загальна кількість евакуйованих із небезпечних районів уже сягнула 800 людей. 

Рятувальники працювали протягом усієї ночі, створюючи мінералізовані смуги і здійснюючи контрольований підпал сухостою, проте складні погодні умови уповільнюють ліквідацію пожеж.

Окрім південного заходу, пожежні бригади гасять осередки займання в провінціях Кастельйон і Сеговія. Усім трьом пожежам присвоїли другий рівень небезпеки. 

  • Загалом цього літа в Іспанії зафіксували понад три десятки великих лісових пожеж, через які свої домівки вимушено залишили десятки тисяч людей.
  • Тим часом цього тижня Європу охопить чергова хвиля аномальної спеки, яка підвищує ризик лісових пожеж, загрожує врожаю та висушує басейни найбільших річок регіону.
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