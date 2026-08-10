В Іспанії спалахнули ще три масштабні лісові пожежі

На півдні та в центрі Іспанії рятувальники продовжують боротися з трьома великими лісовими пожежами.
Ситуацію ускладнюють сильний мінливий вітер, спека та важкодоступний гірський рельєф, передає Euronews.
Через загрозу поширення вогню влада оголосила евакуацію муніципалітету Ель-Мадроньйо з населенням близько 300 осіб. Загальна кількість евакуйованих із небезпечних районів уже сягнула 800 людей.
Рятувальники працювали протягом усієї ночі, створюючи мінералізовані смуги і здійснюючи контрольований підпал сухостою, проте складні погодні умови уповільнюють ліквідацію пожеж.
Окрім південного заходу, пожежні бригади гасять осередки займання в провінціях Кастельйон і Сеговія. Усім трьом пожежам присвоїли другий рівень небезпеки.
- Загалом цього літа в Іспанії зафіксували понад три десятки великих лісових пожеж, через які свої домівки вимушено залишили десятки тисяч людей.
- Тим часом цього тижня Європу охопить чергова хвиля аномальної спеки, яка підвищує ризик лісових пожеж, загрожує врожаю та висушує басейни найбільших річок регіону.