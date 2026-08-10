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Рада Безпеки ООН проведе зустріч у форматі Аррії щодо українських полонених, – Сибіга

Окрему увагу приділять необхідності забезпечити міжнародний доступ до місць утримання українських полонених.

Рада Безпеки ООН проведе зустріч у форматі Аррії щодо українських полонених, – Сибіга
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Сьогодні, 10 серпня, о 17:00 за київським часом відбудеться неформальна зустріч у форматі Аррії щодо українських військовополонених та цивільних затриманих, яких незаконно утримує Росія.

Про це повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга.

"Сьогодні, 10 серпня, о 17:00 за київським часом, Рада Безпеки ООН проведе зустріч за формулою Аррії щодо українських полонених та цивільних затриманих, утримуваних Росією", – ідеться у повідомленні.

Очільник МЗС наголосив, що свідчення з перших вуст висвітлять систематичні тортури та знущання, з якими стикаються українці в російському полоні, а також нагальну потребу в міжнародному доступі, припиненні жорстокого поводження, притягненні до відповідальності та поверненні всіх незаконно утримуваних осіб.

  • Раніше під час чергового обміну військовополоненими Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів зустріч із новою російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою.
  • Омбудсмани домовилися верифікувати українських громадян, які перебувають у російському полоні.
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