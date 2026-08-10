Абсолютна більшість українців (82%) вважають, що у війні проти російських окупантів переможе Україна, проте з них повністю переконані в цьому – 59%, решта (23%) "скоріше" вважають, що Україна переможе.

Про це свідчать результати опитування КМІС.

Так лише 3% вважають, що переможе Росія, а ще 16% не змогли визначитися із своєю думкою. У лютому 2024 року 89% вірили в перемогу і з них повністю вірили – 60%.

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Фото: КМІС

Якщо оцінювати поточну ситуацію на полі бою, то лише 7% опитаних вважають, що ситуація складається на користь Росії. Натомість 39% вважають, що перевагу має Україна. Водночас більше половини українців або вважають, що жодна із сторін не має переваги (32%), або не змогли визначитися із своєю відповіддю (22%).

У лютому 2024 року 15% вважали, що ситуація складається на користь Росії, 24% – на користь України. Ще 47% відповіли, що жодна зі сторін не має переваги і 14% не визначилися.

Українців також питали про очікування, коли може завершитися війна. Так, 22% відповіли, що очікують на завершення війни хоча б до кінця 2026 року. Ще 13% говорять про першу половину 2027 року, а 39% вважають, що війна завершиться у другій половині 2027 року чи пізніше. Крім цього 26% не змогли відповісти на запитання.

Водночас, більшість українців (63%) лишаються оптимістами і вважають, що через 10 років Україна буде членом Європейського Союзу процвітаючою економікою. Разом з цим майже кожен четвертий (23%) має песимістичні погляди і скоріше бачить країну зруйнованою. Ще 14% мають невизначені погляди з цього питання. Востаннє КМІС ставив це запитання у квітні 2026 року, і тоді 63% були оптимістами, а 25% – песимістами.

Фото: КМІС

"Українці попри всі виклики сьогодення лишаються оптимістами та вірять і в щасливе майбутнє України через 10 років як процвітаючої країни-члена ЄС, і в перемогу у війні. При цьому у випадку перемоги у війні треба зробити застереження, що у різних людей є різне бачення, що саме вважати перемогою. Для когось це розпад Росії, для інших – визволення всіх окупованих територій. Водночас і збереження суверенітету і незалежності з надійними гарантіями безпеки та перспективами соціально-економічної відбудови для значної частини українців буде значним успіхом (якщо не перемогою)", - прокоментував результати опитування виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.