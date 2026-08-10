Сили оборони вночі атакували НПЗ «Танеко» в Татарстані

Також атакували об'єкти на окупованій території.

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Сили оборони в ніч на 10 серпня атакували завод «Танеко» в Нижньокамську (Татарстан). Зафіксовано пожежу, повідомили в Генштабі.

Також оборонці атакували ремонтний підрозділ у Хрустальному Луганської області. І атакували склади матеріально-технічних засобів противника у Новоселідовці Донецької області.

«Крім того, уражено польовий артилерійський склад у Бойовому Донецької області. Ступінь завданих збитків уточнюється», – йдеться у повідомленні.

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Генштаб уточнив наслідки ураження НПЗ «Ільський» 8 серпня в Краснодарському краї.

«Підтверджено пошкодження колони первинної переробки нафти АВТ-6», – йдеться у повідомленні.

В результаті ураження 3 серпня 2026 року аеродрому «Гвардійське» на ТОТ українського Криму підтверджено знищення дев'яти горизонтальних резервуарів з авіаційним пальним та пошкодження двох ангарів для авіаційної техніки.

«Танеко» це один з найбільших нафтопереробних заводів росіян. Місцева влада повідомляла про 13 загиблих внаслідок атаки.