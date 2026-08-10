Сили оборони вночі атакували НПЗ «Танеко» в Татарстані

Сили оборони в ніч на 10 серпня атакували завод «Танеко» в Нижньокамську (Татарстан). Зафіксовано пожежу, повідомили в Генштабі.
Також оборонці атакували ремонтний підрозділ у Хрустальному Луганської області. І атакували склади матеріально-технічних засобів противника у Новоселідовці Донецької області.
«Крім того, уражено польовий артилерійський склад у Бойовому Донецької області. Ступінь завданих збитків уточнюється», – йдеться у повідомленні.
Генштаб уточнив наслідки ураження НПЗ «Ільський» 8 серпня в Краснодарському краї.
«Підтверджено пошкодження колони первинної переробки нафти АВТ-6», – йдеться у повідомленні.
В результаті ураження 3 серпня 2026 року аеродрому «Гвардійське» на ТОТ українського Криму підтверджено знищення дев'яти горизонтальних резервуарів з авіаційним пальним та пошкодження двох ангарів для авіаційної техніки.
«Танеко» це один з найбільших нафтопереробних заводів росіян. Місцева влада повідомляла про 13 загиблих внаслідок атаки.