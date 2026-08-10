У ГУР назвали пріоритетні для російських ударів цілі: ОПК, енергетика, залізниця, порти

Росія веде прискіпливу розвідку за двома напрямками ОПК України: балістики і дронів. Вона намагається не допустити вихід на серійне озброєння української балістичної зброї, сказав у розмові з РБК-Україна заступник начальника Головного управління розвідки міністерства оборони Вадим Скібіцький.

Дрони є загрозою російській нафтопереробці та логістиці, що зі свого боку впливає на банківську систему, бізнес і загалом спроможність росіян вести війну. При цьому ворог керується логікою, що в разі дестабілізації внаслідок ударів у Києві вона пошириться і на решту країни.

«Усе це зводиться до їхньої кінцевої мети, яка підкріплена в їхніх внутрішніх документах. По-перше – оскільки їм не вдається здійснити бліцкриг, захопивши всю Україну, тоді ціль – захоплення Донецької та Луганської області. Друге – стосується наших майбутніх виборів: вони ставлять для себе мету отримати в Україні таке керівництво, яке би було щонайменше нейтральним у своєму ставленні до РФ», – сказав Скібіцький.

Також до пріоритетних цілей він відніс критичну інфраструктуру.

«Взимку – це електрика та системи теплопостачання. Зараз – це, по-перше, ОПК. По-друге – це логістика – і залізниця, і портова інфраструктура, і судноплавство. Росія влаштовує терор щодо кораблів у Чорному морі. Це безпрецедентна ситуація – коли не просто вражаються цивільні судна, а методично добиваються і знищуються, щоб не давати нам можливість здійснювати торгівлю. Водночас вони намагаються атакувати й енергетичні об'єкти, від яких залежить функціонування логістики та портової інфраструктури», – пояснив представник Головного управління розвідки.