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Вранці окупанти вдарили дроном по таксі в Херсоні. Загинула людина

Росіяни продовжують «полювання» на людей.

Вранці окупанти вдарили дроном по таксі в Херсоні. Загинула людина
Фото: З відкритих джерел

Вранці російська армія вдарила дроном по таксі в Херсоні. Загинув чоловік. 

Удар стався в Корабельному районі, повідомив голова ОВА Прокудін. Особа загиблого невідома – її встановлюють.

«Мої щирі співчуття рідним та близьким вбитого», – прокоментував начальник адміністрації.

Внаслідок учорашніх ударів по Херсонській області поранень дістали двоє людей. Людям, які хочуть виїхати до більш безпечних місць, радять звертатися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.

  • В Херсоні та інших прифронтових громадах росіяни буквально полюють на людей, спрямовуючи на них дрони. Таку тактику терору ворог застосовує уже роками. 
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