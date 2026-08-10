Вранці окупанти вдарили дроном по таксі в Херсоні. Загинула людина

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Вранці російська армія вдарила дроном по таксі в Херсоні. Загинув чоловік.

Удар стався в Корабельному районі, повідомив голова ОВА Прокудін. Особа загиблого невідома – її встановлюють.

«Мої щирі співчуття рідним та близьким вбитого», – прокоментував начальник адміністрації.

Внаслідок учорашніх ударів по Херсонській області поранень дістали двоє людей. Людям, які хочуть виїхати до більш безпечних місць, радять звертатися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.