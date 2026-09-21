Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко стверджує, що ні в листопаді, ні в грудні медзакладам країни не робитимуть перерахунків через брак бюджету.

Так міністр Віктор Ляшко відповів на питання LB.ua про те, скільки коштів з бюджету 2026 на програму медгарантій ми уже витратили.

За словами міністра, використання 191 млрд гривень, закладеного в програму, йде планово, окрім програмі «Доступні ліки».

«Там порівняно з тим, як стартували в січні, значно перевищуємо використання коштів, бо прогнозовано розширили програму, розуміючи, де є потенційне джерело коштів, яким перекриємо дефіцит», — сказав міністр.

Він запевнив, що у програмі медичних гарантій гроші є. Однак є нюанс: «Звертався прем'єр-міністр, відкриваючи сесію у Верховній Раді до народних депутатів з проханням проголосувати всі фінансові маячки і Ukraine Facility, і Міжнародного валютного фонду, щоб гроші, які планово передбачнні в бюджеті, прийшли на єдиний казначейський рахунок. Може бути тільки в цьому проблема. Ніяких перерахунків або коефіцієнтів в листопаді і в грудні Міністерство охорони здоров'я, НСЗУ вводити не буде».

Нагадаємо, що така практика раніше була, коли під кінець року по медичній системі вводили понижувальний коефіцієнт "для всіх", щоб влізти у бюджет.