Готові на 80%: Ляшко про лікарні в очікуванні зими

Українські лікарні на 80% готові до нової осені та зими 2026-2027.

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Якщо говорити про медзаклади спроможної мережї – вони готові на 95%.

Про це сказав міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко в інтервʼю LB.ua.

«Зазвичай є генератори, котельні, свердловини, може щось статися, але потенційно готові. Зараз перевіряємо додатковими виїздами спонтанними, щоб виключити людський фактор», — сказав Віктор Ляшко.

Нагадаємо, що ЮНІСЕФ спрямовує 13,4 млн доларів США на підвищення енергостійкості закладів охорони здоров’я та соціальної сфери. У межах цієї підтримки у 98 закладах встановлюють сонячні енергетичні системи з акумуляторами та інверторами.

Понад 100 медзакладів у 23 регіонах України вже виробляють електроенергію завдяки сонячним електростанціям, встановленим у межах проєкту «Промінь надії». Ініціативу координує Секретаріат Енергетичного Співтовариства, а реалізацію забезпечує Фонд підтримки енергетики України.