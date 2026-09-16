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Рада провалила голосування за обидва законопроєкти щодо безпеки дорожнього руху

Верховна Рада провалила голосування за законопроект про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. 

Рада провалила голосування за обидва законопроєкти щодо безпеки дорожнього руху

15 вересня Рада провела два сигнальних голосування за законопроект № 15348, голосів не було. Тому перенесли голосування на 16 вересня. 

16 вересня провалили голосування і за цей законопроект, і за альтернативний – № 15348-1, який пропонував більш комплексні зміни за порушення, і який підтримували громадські організації та спільнота родин загиблих у ДТП дітей. 

Перший законопроект – від комітету з питань правоохоронної діяльності. Його голова Сергій Іонушас 15 вересня у виступі в стінах Ради казав, що нинішнй штраф –  340 грн (170 грн при ранній сплаті) це не покарання, а стимулювання порушувати ПДР: “Комітет підтримав основний законопроект – підвищувати штрафи, але поступово. Пропонують за перевищення швидкості на 20 км / год збільшити до 780 грн. більш ніж на 40 км/ год  – 2000 грн, за системні порушення - перевишення швидкості на 60-80 км / год протягом року карати штрафом 17 000 грн”. 

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Роман Грищук, автор альтернативного законопроекту, стверджував, що простим підвищенням штрафу за перевищення швидкості тенденцію [ДТП] змінити важко: “Тільки позбавлення прав за систематичне і суттєве перевищення швидкості може змінити ситуацію на дорогах. Це все є в розвинених країнах, де низька смертність і травматизм на дорогах”. 

Одного голосу бракнуло за перший законопроєкт, аби ухвалити за основу
Одного голосу бракнуло за перший законопроєкт, аби ухвалити за основу

Альтернативний законопроєкт теж не назбирав потрібної кількості голосів
Альтернативний законопроєкт теж не назбирав потрібної кількості голосів

Роман Лозинський відреагував з трибуни на ці голосування: “Щойно в залі було ще кілька хвилин ганьби. Щойно Рада зробила те, за що сором і ганьба. Провалений закон про підвищення штрафів. Ви ходите по вулицях як пішоходи інколи? Бачите, як їздять по дорогах? У вас, крім авто, є діти. Вам спокійно переходити з дітьми через пішохідний перехід, у дворах, куди на шаленій швидкості залітають спорткари? Я не маю питання, чому не голосували за законопроект ті, хто має авто за 100, 200 тисяч доларів. Бо “мама любить скорость”. Але до чого ми маємо як Рада дочекатися? Щоб у когось із нас насмерть збили дитину? Чи когось з родичів? Тоді ви проголосуєте за закон? Мені страшно за мого сина”.

Нагадаємо,

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