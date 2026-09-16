Рада провалила голосування за обидва законопроєкти щодо безпеки дорожнього руху

15 вересня Рада провела два сигнальних голосування за законопроект № 15348, голосів не було. Тому перенесли голосування на 16 вересня.

16 вересня провалили голосування і за цей законопроект, і за альтернативний – № 15348-1, який пропонував більш комплексні зміни за порушення, і який підтримували громадські організації та спільнота родин загиблих у ДТП дітей.

Перший законопроект – від комітету з питань правоохоронної діяльності. Його голова Сергій Іонушас 15 вересня у виступі в стінах Ради казав, що нинішнй штраф – 340 грн (170 грн при ранній сплаті) це не покарання, а стимулювання порушувати ПДР: “Комітет підтримав основний законопроект – підвищувати штрафи, але поступово. Пропонують за перевищення швидкості на 20 км / год збільшити до 780 грн. більш ніж на 40 км/ год – 2000 грн, за системні порушення - перевишення швидкості на 60-80 км / год протягом року карати штрафом 17 000 грн”.

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Роман Грищук, автор альтернативного законопроекту, стверджував, що простим підвищенням штрафу за перевищення швидкості тенденцію [ДТП] змінити важко: “Тільки позбавлення прав за систематичне і суттєве перевищення швидкості може змінити ситуацію на дорогах. Це все є в розвинених країнах, де низька смертність і травматизм на дорогах”.

Одного голосу бракнуло за перший законопроєкт, аби ухвалити за основу

Альтернативний законопроєкт теж не назбирав потрібної кількості голосів

Роман Лозинський відреагував з трибуни на ці голосування: “Щойно в залі було ще кілька хвилин ганьби. Щойно Рада зробила те, за що сором і ганьба. Провалений закон про підвищення штрафів. Ви ходите по вулицях як пішоходи інколи? Бачите, як їздять по дорогах? У вас, крім авто, є діти. Вам спокійно переходити з дітьми через пішохідний перехід, у дворах, куди на шаленій швидкості залітають спорткари? Я не маю питання, чому не голосували за законопроект ті, хто має авто за 100, 200 тисяч доларів. Бо “мама любить скорость”. Але до чого ми маємо як Рада дочекатися? Щоб у когось із нас насмерть збили дитину? Чи когось з родичів? Тоді ви проголосуєте за закон? Мені страшно за мого сина”.

Нагадаємо,