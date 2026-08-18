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Зеленський анонсував засідання РНБО щодо ситуації на дорогах

Президент відреагував на резонансну ДТП у Києві.

Зеленський анонсував засідання РНБО щодо ситуації на дорогах
Володимир Зеленський та Ігор Клименко
Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що невдовзі має відбутися засідання Ради національної безпеки та оборони щодо ситуації з систематичними порушниками правил дорожнього руху.

Глава держави вказав на "неадекватний випадок", який стався у понеділок у Києві, де внаслідок ДТП автомобіль врізався у літню терасу ресторану. За словами Зеленського, один із фігурантів інциденту "дуже давно мав би втратити право бути водієм".

ЗМІ стверджують, що учасником ДТП був Кирило Островський, якого у 2018 році вже судили за вчинення наїзду на 10-річну дитину на пішоходному переході з летальними наслідками.

Зеленський заявив, що мав розмову із секретарем РНБО Ігорем Клименком щодо потреби посилити відповідальність тих, хто систематично порушує правила дорожнього руху та зневажає життя. Президент вимагає "не косметичних змін, а дієвих кроків із залученням парламентарів, громадських організацій та усіх необхідних державних інституцій". 

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