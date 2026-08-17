Президент Зеленський: Україна очікує від країн G7 нових санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення заявив, що Україна очікує від країн G7 запровадження нових санкцій проти Росії.

За його словами, Росія продовжує отримувати компоненти, критично важливі для її військово-промислового комплексу, зокрема навіть із країн, які входять до G7.

2Сьогодні скоординувалися з розвідками, Міністерством закордонних справ, спеціальними службами – коли і від кого з наших партнерів ми очікуємо нові пакети санкцій за тими напрямами, які здатні обмежити російські активні військові можливості", – сказав Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

Президент зазначив, що деякі критичні для російської агресії компоненти досі постачаються до РФ навіть із країн "Великої сімки".

"Точно не зацікавлені, щоб Путін затягував війну та збільшував масштаб ударів", – наголосив Зеленський.

За його словами, усі партнери України мають розуміти, "що залежить від них і як кожен санкційний крок впливає на наближення миру та на порятунок життів".