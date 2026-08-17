Верховний суд Росії підтвердив заборону участі в виборах партії «Яблоко». Біля його будівлі затримали понад 80 людей

Підтримувати цю партію агітувала Юлія Навальна, хоча в самій політсилі від такої допомоги відхрестилися.

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Верховний суд Росії залишив чинним рішення про заборону участі партії «Яблоко» в виборах до Державної думи. Про це пише «Медуза».

Таким чином рішення суду від 10 серпня про заборону участі набуло чинності. Позов з проханням заборонити єдиній партії, що позиціонує себе як антивоєнну, брати участь в виборчому процесі, подала партія «Родина».

У позові заявили, що «Яблоко» порушило авторські права під час агітації та отримувало іноземне фінансування.

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Партія збирається оскаржувати рішення в Президіумі Верховного суду.

До і під час судового засідання поліція затримала біля будівлі суду понад 80 осіб. Сьогодні суд ухвалив ще одне рішення, пов'язане з партією: засудив до понад 11 років ув'язнення заступника голови «Яблока» Лева Шлосберга. Його звинуватили в фейках і дискредитації російської армії.

Вибори до Держдуми заплановані на 18-20 вересня. Москва традиційно проводить псевдовибори й на окупованій території Україні.