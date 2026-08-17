Bloomberg: Країни Перської затоки продовжують таємно перевозити нафту через Ормузьку протоку попри ризики

Нафту перевозять суднами з вимкненими транспондерами, попри атаки та ризики для екіпажів.

Виробники нафти на Близькому Сході продовжують вивозити значні обсяги нафти через Ормузьку протоку, попри війну з Іраном та атаки на судна. Це допомагає стримувати зростання світових цін на нафту та зменшує побоювання щодо нового сплеску інфляції.

Про це пише Bloomberg.

За даними видання, перевезення нафти через Ормузьку протоку здійснюють судна, які вимикають транспондери, щоб приховати своє місцезнаходження. Після проходження протоки нафту перевантажують на інші танкери в Оманській затоці.

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Обсяги таких перевезень перевищують оцінку у 4 млн барелів на добу, хоча точний показник встановити складно. До початку війни через Ормузьку протоку щодня проходило близько 20 млн барелів нафти, приблизно п’ята частина світового постачання.

За словами міністра енергетики США Кріса Райта, минулого тижня через протоку пройшло близько 9 млн барелів на добу.

Особливо активним залишається район біля узбережжя Оману. За супутниковими даними Європейського космічного агентства, там перебувають близько 150 суден: від великих нафтових танкерів до суховантажів. У січні їх було близько 40.

Нафту через протоку, зокрема, перевозять ОАЕ, Ірак, Катар і Кувейт. Державна нафтова компанія ОАЕ ADNOC повідомила, що з початку конфлікту 23 її судна зазнали атак під час проходження Ормузької протоки. Внаслідок цього одна людина загинула, ще 20 членів екіпажів отримали поранення.

Попри ризики, потік нафти допомагає утримувати ціни нижчими, ніж очікували на початку війни. Ф'ючерси на Brent протягом більшої частини серпня торгувалися в діапазоні 80–90 доларів за барель, тоді як на початку конфлікту деякі учасники ринку прогнозували зростання ціни до 150 доларів.

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Додатково ситуацію пом’якшують альтернативні маршрути через трубопроводи, вивільнення стратегічних запасів та скорочення попиту на нафту у світі.

Водночас перевезення залишаються небезпечними: повідомляється про атаки на торговельні судна, загибель моряків та збільшення кількості розливів нафти. За словами учасників ринку, частина інцидентів взагалі не потрапляє у публічні звіти.

Саудівська Аравія поки не вивозить через Ормузьку протоку значні обсяги власної нафти, однак у регіоні вже помітили активність її танкерів. Зокрема, 16 супертанкерів саудівської компанії Bahri перебувають біля узбережжя Оману, ще три мають прибути найближчими днями. Загалом вони можуть перевозити близько 38 млн барелів нафти.