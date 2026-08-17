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Ердоган заявив, що членство в Євросоюзі більше не є пріоритетом для Туреччини

Але країна не відкидає такої можливості і розраховує, що блок також цього не зробить. 

Ердоган заявив, що членство в Євросоюзі більше не є пріоритетом для Туреччини
Реджеп Таїп Ердоган
Фото: З відкритих джерел

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що членство в Євросоюзі більше «не є пріоритетом» для його країни. Водночас Туреччина не закриває двері цій можливості, цитує dpa слова президента в інтерв'ю Al Jazeera. 

На його думку, блок буде в програші, якщо продовжить відкидати членство Туреччини. Країна є кандидаткою на вступ з 1999 року, а переговори про вступ ведуть з 2005. 

Брюссель не підтримує ставлення турецької влади до опозиційних сил та недостатнє верховенство права. 

Рік тому риторика Ердогана про європейську перспективу була іншою: він говорив, що переговори про вступ Туреччини до ЄС «мають пожвавитися та просунутися без зволікань бодай на день». Він визначав членство у Євросоюзі «метою Туреччини». 

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