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У Тайвані планують наступного року виплатити мешканцям по 314 доларів

Президент Цінде пояснює ініціативу стрімкими темпами зростання економіки завдяки все більшому світовому попиту на штучний інтелект.

У Тайвані планують наступного року виплатити мешканцям по 314 доларів
Президент Тайваню Лай Цінде

Президент Тайваню Лай Цінде оголосив про плани виплатити по 10 000 нових тайванських доларів (314 доларів США) готівкою жителям країни наступного року.

Про це пише Bloomberg.

Цінде пояснює ініціативу стрімкими темпами зростання економіки завдяки все більшому світовому попиту на штучний інтелект.

Лай повідомив про неї у соціальних мережах, натомість уряд офіційно має оголосити про відповідний бюджетний план у четвер. 

Президент підкреслив, що наступного року має поєднувати “фінансову дисципліну, одночасно збалансовуючи потреби національної безпеки, економічний розвиток та витрати на державне забезпечення”.

У другому кварталі економіка Тайваню зросла на 12,9%. Острів іде до рекордного за чотири десятиліття річного зростання завдяки масштабним інвестиціям у свою світову напівпровідникову індустрію. Це поповнило державну скарбницю та сприяло зростанню фондового ринку майже на 60% цього року. Водночас чимало з 23 мільйонів жителів Тайваню не відчувають покращення власного добробуту.

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