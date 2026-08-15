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Reuters: США можуть виключити з технологічного альянсу країни, які співпрацюватимуть із Китаєм у сфері ШІ

Вашингтон хоче, щоб партнери визначилися щодо участі в подальшій міжнародній співпраці у сфері штучного інтелекту.

Reuters: США можуть виключити з технологічного альянсу країни, які співпрацюватимуть із Китаєм у сфері ШІ
Фото: tsn.ua

Адміністрація Дональда Трампа готується попередити десятки країн, що вони можуть втратити участь у технологічній коаліції Pax Silica, якщо одночасно долучатимуться до конкуруючих китайських ініціатив у сфері штучного інтелекту. 

Про це з посиланням на американського чиновника та внутрішній документ повідомляє Reuters.

За даними агентства, проєкт листа Державного департаменту США підготували для 35 країн, які підписали американську "Заяву про можливості ШІ". Вашингтон хоче, щоб партнери визначилися щодо участі в подальшій міжнародній співпраці у сфері штучного інтелекту.

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У документі йдеться, що участь у Pax Silica нібито не можна поєднувати з членством у конкуруючих ініціативах, очікування та цілі яких суперечать американському проєкту. Водночас у проєкті листа Китай безпосередньо не згадується.

"Бути частиною всього означає не бути частиною нічого", – йдеться у документі.

США започаткували Pax Silica для поглиблення співпраці з партнерами у сфері штучного інтелекту, напівпровідників, критично важливих мінералів та інших технологій.

Учасники ініціативи можуть отримувати доступ до спільних інвестиційних можливостей у проєктах, пов’язаних зі штучним інтелектом. Сам проєкт також має на меті зменшити залежність партнерів від потенційно недружніх держав у критично важливих технологічних ланцюгах постачання.

За даними Reuters, до Pax Silica вже приєдналися близько двох десятків країн, серед них Японія, Австралія та Південна Корея. Казахстан також є учасником американської ініціативи.

У липні президент Китаю Сі Цзіньпін запустив конкуруючу World Artificial Intelligence Cooperation Organization – Всесвітню організацію співробітництва у сфері штучного інтелекту.

За даними Reuters, Казахстан наразі є єдиною відомою країною, яка приєдналася і до Pax Silica, і до китайської ініціативи. Саме це, за інформацією агентства, викликало занепокоєння у Вашингтоні.

Казахстан офіційно приєднався до Pax Silica у червні 2026 року. Його уряд називає участь у проєкті можливістю залучити інвестиції, розширити технологічні партнерства та розвивати високотехнологічне виробництво.

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Reuters зазначає, що наразі невідомо, коли саме Вашингтон надішле листа країнам-партнерам і чи змінять його зміст перед відправленням.

У Держдепартаменті США відмовилися коментувати документи, які назвали внутрішніми та такими, що могли бути витоками.

Водночас американський чиновник, якого цитує Reuters, заявив, що Вашингтон прагне чітко донести партнерам: одночасна участь у двох конкуруючих технологічних екосистемах може поставити під сумнів їхню надійність як партнерів США.

Загострення навколо Pax Silica відбувається на тлі посилення конкуренції США та Китаю за технологічне лідерство. Reuters зазначає, що китайські моделі ШІ з відкритими вагами швидко наближаються за можливостями до закритих систем американських компаній, зокрема OpenAI та Anthropic.

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