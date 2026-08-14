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YouTube заблокував в Україні 12 каналів, які поширювали російську пропаганду, – ЦПД

Серед заблокованих ресурсів – канали російських акторів, журналістів і так званих "воєнкорів".

YouTube заблокував в Україні 12 каналів, які поширювали російську пропаганду, – ЦПД
Заблоковано 12 пропагандистських каналів
Фото: ЦПД

Відеоплатформа YouTube заблокувала на території України 12 каналів, які поширювали кремлівські наративи та підтримували російську армію.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Серед заблокованих ресурсів – канали російських акторів, які підтримують війну, російських журналістів і так званих "воєнкорів", а також зет-блогерів. Також під блокування потрапили канали фондів, що збирають кошти на потреби російської армії, і деяких осіб, щодо яких Україна запровадила санкції.

Зокрема, YouTube заблокував такі канали:

  •  російського актора Віталія Гогунського, 
  • фонду "Блізкіє люди", який збирає кошти для російських військових, 
  • журналіста Дмитра Борисенка, 
  • російського "воєнкора" Володимира Романова, 
  • письменника та пропагандиста Германа Садулаєва, 
  • пропагандистський канал "Воєнний Расклад".

У ЦПД зазначили, що заблоковані ресурси поширювали вигідні Кремлю наративи або пряму російську пропаганду, виправдовували війну проти України та підтримували політику російської влади. 

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