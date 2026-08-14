Серед заблокованих ресурсів – канали російських акторів, журналістів і так званих "воєнкорів".

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Відеоплатформа YouTube заблокувала на території України 12 каналів, які поширювали кремлівські наративи та підтримували російську армію.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Серед заблокованих ресурсів – канали російських акторів, які підтримують війну, російських журналістів і так званих "воєнкорів", а також зет-блогерів. Також під блокування потрапили канали фондів, що збирають кошти на потреби російської армії, і деяких осіб, щодо яких Україна запровадила санкції.

Зокрема, YouTube заблокував такі канали:

російського актора Віталія Гогунського,

фонду "Блізкіє люди", який збирає кошти для російських військових,

журналіста Дмитра Борисенка,

російського "воєнкора" Володимира Романова,

письменника та пропагандиста Германа Садулаєва,

пропагандистський канал "Воєнний Расклад".

У ЦПД зазначили, що заблоковані ресурси поширювали вигідні Кремлю наративи або пряму російську пропаганду, виправдовували війну проти України та підтримували політику російської влади.