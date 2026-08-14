Відеоплатформа YouTube заблокувала на території України 12 каналів, які поширювали кремлівські наративи та підтримували російську армію.
Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
Серед заблокованих ресурсів – канали російських акторів, які підтримують війну, російських журналістів і так званих "воєнкорів", а також зет-блогерів. Також під блокування потрапили канали фондів, що збирають кошти на потреби російської армії, і деяких осіб, щодо яких Україна запровадила санкції.
Зокрема, YouTube заблокував такі канали:
- російського актора Віталія Гогунського,
- фонду "Блізкіє люди", який збирає кошти для російських військових,
- журналіста Дмитра Борисенка,
- російського "воєнкора" Володимира Романова,
- письменника та пропагандиста Германа Садулаєва,
- пропагандистський канал "Воєнний Расклад".
У ЦПД зазначили, що заблоковані ресурси поширювали вигідні Кремлю наративи або пряму російську пропаганду, виправдовували війну проти України та підтримували політику російської влади.
- Наприкінці липня під блокування на YouTube потрапили одразу 25 підсанкційних осіб та російських пропагандистських ресурсів. Зокрема видалено канали підсанкційного Євгенія Мураєва, пропагандистів Тетяни Монтян і Олександра Сладкова.