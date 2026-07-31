Фонд Сергія Притули започаткував системну програму підготовки інструкторів для роботи із системами SkyLock

Перші навчання вже відбулися на базі одного з навчальних центрів Збройних сил України.

Фонд Сергія Притули у співпраці з Генеральним штабом ЗСУ та виробниками обладнання започаткував програму підготовки інструкторів для роботи з оптико-електронними прицільними комплексами SkyLock.

Про це розповіли у пресслужбі Фонду, пише LB.ua.

Перші навчання вже відбулися на базі одного з навчальних центрів Збройних сил України. Підготовку пройшли військовослужбовці з різних підрозділів Сил оборони.

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Фото: Фонд Сергія Притули

SkyLock — програмно-апаратний комплекс для модернізації зенітної артилерії мобільних вогневих груп. Отримуючи дані від радіолокаційних станцій, він допомагає оператору швидше виявляти повітряні цілі та за допомогою балістичного калькулятора розраховує точку прицілювання з необхідним випередженням.

Фонд Сергія Притули підтримує впровадження цих систем із 2025 року. За цей час підрозділам Сил оборони було передано 90 комплексів SkyLock, які використовують 18 підрозділів. Згодом до забезпечення військових цими системами долучилася й держава. Наступним логічним кроком стало створення системної підготовки військовослужбовців для ефективної роботи з комплексами.

«Будь-яка, навіть найкраща, система не працюватиме ефективно без належної підготовки персоналу. Саме тому ми ініціювали цю програму, об'єднали виробників, інструкторів та Генеральний штаб, щоб навчання стало системним, а також із часом масштабувалося», — каже керівник департаменту закупівель Фонду Сергія Притули Антон Пижиков.

Фото: Фонд Сергія Притули

Для проведення навчань виробники безоплатно надали комплекси SkyLock, приціли та інші необхідні компоненти, а до викладання долучилися інструктори з бойовим досвідом роботи із цими системами. Фонд Сергія Притули забезпечив навчальний процес усім необхідним обладнанням, зокрема планшетами, інтерактивними панелями та системою супутникового зв'язку Starlink.

Військовослужбовець із позивним «Віктор», який уже працює із системою на бойових позиціях, розповідає:

«На нічному небі навіть із приладами нічного бачення знайти ціль у великому секторі дуже складно. А коли SkyLock працює разом із радіолокаційною станцією, він надає необхідну інформацію про ціль. Ми суттєво економимо час на пошук, а система допомагає бачити точку прицілювання з урахуванням необхідного випередження. Це значно підвищує наші шанси на ураження».

За його оцінкою, ймовірність успішного ураження цілі суттєво зростає — залежно від умов роботи, підготовки навідника та характеристик цілі. Не менш важлива й економія боєкомплекту: раніше без системи розрахунок міг витратити значну кількість набоїв і не вразити ціль.

Фото: Фонд Сергія Притули

Перші навчання стали початком системної підготовки інструкторів для роботи із SkyLock, які надалі навчатимуть особовий склад у своїх підрозділах. Так Фонд Сергія Притули послідовно розвиває напрям підтримки протиповітряної оборони — від забезпечення сучасними рішеннями до створення системи їхнього ефективного використання.