ЦПД: У Росії стався масштабний збій сервісів Apple після ультиматуму Кремля

«Роскомнадзор» заперечує свою причетність до блокувань.

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У Росії зафіксували масштабні збої в роботі сервісів Apple, зокрема App Store, Apple Music та офіційного сайту компанії.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

За даними ЦПД, пік проблем припав на 19 липня 2026 року, коли кількість скарг користувачів зросла більш ніж у 30 разів, а частка аномальних і невдалих підключень до ресурсів Apple сягнула 68%.

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У Центрі зазначили, що російський регулятор «Роскомнадзор» заперечує свою причетність до блокувань, пояснюючи ситуацію нібито технічними проблемами компанії Apple.

Втім, у ЦПД вважають, що характер збою нагадує механізми прихованого блокування інших популярних сервісів.

«Характер цього "збою" повністю копіює схеми прихованого блокування Telegram та WhatsApp на території рф», – кажуть у Центрі.

За інформацією ЦПД, проблеми із сервісами Apple розпочалися невдовзі після того, як 15 липня сплив термін виконання вимог Федеральної антимонопольної служби РФ щодо обов'язкового встановлення російського програмного забезпечення на пристрої з операційною системою iOS.

У Центрі протидії дезінформації вважають, що Кремль продовжує курс на технологічну ізоляцію країни.

«Кремль послідовно занурює російське суспільство в технологічну ізоляцію. Брехня, яку поширює "Роскомнадзор", потрібна лише для того, щоб перекласти провину за втрату цифрового комфорту на американську корпорацію та уникнути невдоволення громадян», – йдеться у повідомленні.

У ЦПД також нагадали, що раніше попереджали: вимоги російських регуляторів до Apple можуть бути частиною підготовки до повного блокування пристроїв компанії в межах реалізації концепції так званого «суверенного інтернету» в Росії.